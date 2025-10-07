Almanya Bundesliga Ligi'nde 6. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 6. hafta maçları tamamlandı. RB Leipzig ve Bayern haftayı galibiyetle noktaladı. BVB Dortmund ise haftayı puan kaybederek tamamladı. İşte Almanya Bundesliga Ligi'nde 6. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...
Almanya Bundesliga Ligi'nin 6. haftasının son maçı, M'gladbach-Freiburg mücadelesiyle tamamlandı.
Almanya Bundesliga Ligi'nin 6. haftasında M'gladbach ile Freiburg arasında oynanan maç 0-0 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.
BVB Dortmund, kendi sahasındaki zorlu maçta rakibi RB Leipzig ile ev sahipliği avantajını kullanamayarak 1-1 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Aldığı 1 puanla BVB Dortmund toplam puanını 14'e çıkarırken, konuk ekip RB Leipzig BVB Dortmund ile girdiği bu zorlu mücadeleden 1 puanla dönerek puanını 13'e yükseltmeyi başardı.
Deplasmandaki karşılaşmada üstün bir performans sergileyen Frankfurt, Bayern'i 3-0 yenerek toplamda 18 puana yükseldi.
Köln, deplasmanda Hoffenheim'i 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Leverkusen, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Union Berlin'i 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Leverkusen puanını 11'e yükseltti.
Augsburg, evindeki mücadelede rakibi VfL Wolfsburg'u etkili oyunuyla 3-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Augsburg puanını 6'ya yükseltti.
St.Pauli'yi konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Werder Bremen, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Stuttgart, ligin 6. haftasında Heidenheim'i konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 1-0.
Hamburg, evindeki mücadelede rakibi Mainz 05'ni etkili oyunuyla 4-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Hamburg puanını 8'e yükseltti.