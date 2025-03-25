Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Almanya'da 66 yaşındaki kadın 10. çocuğunu dünyaya getirdi | Sağlık Haberleri

        Almanya'da 66 yaşındaki kadın 10. çocuğunu dünyaya getirdi

        Almanya'da 66 yaşındaki Berlin Duvarı Müzesi Başkanı Alexandra Hildebrandt'ın 10. çocuğunu dünyaya getirdiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 17:41 Güncelleme: 25.03.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'da 66 yaşındaki kadın 10. kez anne oldu
        ABONE OL

        Alman Haber Ajansı'nın (dpa) haberine göre, 66 yaşındaki Hildebrandt, Berlin'deki Charite Üniversitesi Tıp Merkezi Virchow Kliniği'nde 19 Mart’ta sezaryenle doğum yaparak 10. çocuğunu dünyaya getirdi.

        Berlin Duvarı Müzesi Başkanı Hildebrandt, insanları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek istediğini belirterek, "Geniş bir aileye sahip olmak harika" dedi.

        "SAĞLIKLI BESLENİYORUM, İKİ SAAT YÜRÜYORUM"

        Bild Gazetesi'ne açıklamada bulunan Hildebrandt, "Çok sağlıklı besleniyorum, düzenli olarak bir saat yüzüyorum, iki saat yürüyorum, sigara ya da içki içmiyorum ve hiç doğum kontrol hapı kullanmadım" dedi.

        Uzman doktorların görüşüne yer verilen haberlerde, kadınlarda doğurganlık oranının 40 yaşından itibaren hızla azaldığına dikkat çekildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"
        "Kurdaki her yatay hareket müdahale olarak değerlendirilmemeli"
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        İBB Başkan Vekilliği için karar saati 18.30
        İBB Başkan Vekilliği için karar saati 18.30
        Markette tartıştığı kadını takip edip dehşeti yaşattı!
        Markette tartıştığı kadını takip edip dehşeti yaşattı!
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        Almanya'da 66 yaşındaki kadın 10. kez anne oldu
        Almanya'da 66 yaşındaki kadın 10. kez anne oldu
        Taksideki gasp kâbusunda saldırgan yakalandı!
        Taksideki gasp kâbusunda saldırgan yakalandı!
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        "Beni hakir görmeyin"
        "Beni hakir görmeyin"
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili