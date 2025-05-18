Almanya'da bir barın dışında bıçaklı saldırı: 5 yaralı

Almanya'nın batısında yer alan Bielefeld kentindeki barın dışında bıçaklı bir saldırgan bir grup kişiye saldırdı. Pazar sabah erken saatlerde gerçekleşen olayda çok sayıda kişi yaralandı. Saldırganın kaçtığı bildirildi.

Saldırı, Bielefeld şehir merkezinde bulunan “Cutie” adlı barın önünde gerçekleşti. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kesici bir aletle birden fazla kişiye saldırdı. Yaralılardan üçü ağır şekilde hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde birden fazla bıçak bulundu. Polis, saldırganın kendisinin de yüzünden yaralanmış olabileceğini düşünüyor. Saldırının ardından kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Yetkililer, saldırganın silahlı ve tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

Polis, halka olayla ilgili video ve fotoğraflar varsa paylaşmaları için bir ihbar hattı kurdu. Görgü tanıkları acilen polise başvurmaya çağrıldı.