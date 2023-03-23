Almanya'da Münih ve Hamburg havalimanlarında çalışan personelin uyarı grevleri nedeniyle uçuşlarda gecikme ve aksamaların yaşandığı bildirildi.

Münih Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, güvenlik ve yer personelinin uyarı grevinin bu sabah yerel saatle 08.00'de başladığı ve öğleden sonra 14.00'te sona ermesinin beklendiği ifade edildi.

Bazı güvenlik kontrolü kapılarının açılmadığı havalimanının açıklamasında gecikmelerin ve aksamaların sınırlı olduğu belirtilirken uçuşu olan yolcuların havalimanına mümkün olduğunca erken gelmeleri tavsiye edilip daha uzun bekleme sürelerini göze almaları gerektiği belirtildi.