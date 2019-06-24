Almanya'da iki savaş uçağı düştü!

Alman Die Welt gazetesi, Almanya Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter savaş jetinin ülkenin kuzeyinde düştüğünü belirtti.
Birbiriyle çarpışan uçakların pilotlarının düşmeden önce kendilerini fırlatarak kurtuldukları ifade edildi.
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