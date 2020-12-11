Almanya'da korkutan koronavirüs tablosu! 0:00 / 0:00

Almanya’da son 24 saatte 598 kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) bağlantılı olarak hayatını kaybettiği açıklandı.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) elde edilen son verilerle birlikte, salgının başlangıcından bu yana en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldığını açıkladı.

RKI’nın açıkladığı sonuçları değerlendiren uzmanlar, Almanya'da her 2 buçuk dakikada bir kişinin korona virüs kaynaklı solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 29 bin 875 yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesi ile ülkedeki toplam vaka sayısının 1 milyon 272 bin 78’e ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 970 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı 20 bin 372’ye ulaştı.

Elde edilen son verilerle birlikte, salgının başlangıcından bu yana en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldığı kaydedilirken, Almanya'da aktif vaka sayısının 309 bin 731 olduğu belirtildi. Öte yandan salgının başlangıcından bu yana 942 bin 100 kişinin iyileştiği açıklandı.

YENİ ÖNLEMLER BEKLENİYOR

Salgına karşı alınan sıkı önlemler ve kısıtlamalara rağmen Almanya’da bir haftada 100 bin kişiye 50 vaka sayısının ülke genelinde 156,3’e yükselmesi nedeniyle Noel tatili öncesi yeni önlemlerin ve karantinaların tekrar gündeme gelmesi bekleniyor.

Salgının bulaşma değerinin 1.03 olması, enfekte olan 100 kişinin enfeksiyonu 90 kişiye bulaştırdığı anlamına gelirken, ‘R’ değerinin yüzde 1’in altında olması halinde korona virüse karşı verilen mücadelede başarıya ulaşıldığı anlamına geliyor.