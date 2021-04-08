Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Almanya'da mart ayı şirket iflası yüzde 20'yi aştı

IWH’ye göre, ülkede iflas eden şirket ve ortaklık sayısı, martta şubata göre artarak 870’e yükseldi. IWH'nin analizi, mart ayında iflas ettiği bildirilen şirketlerin en büyük yüzde 10'unun toplamda 8 bin kişiyi istihdam ettiğini gösterdi

Almanya'da mart ayı şirket iflası yüzde 20'yi aştı
AA

Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH),ülkede iflas eden şirket sayısının mart ayında şubata göre yüzde 20’den fazla arttığını bildirdi.

Merkezi Almanya'nın Halle kentinde bulunan enstitü, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde şirket iflaslarına ilişkin yaptığı aylık araştırmanın mart sonucunu yayımladı.

Konuya ilişkin açıklamada, " Şubat ayındaki ılımlı bir artışın ardından, martta şirket iflaslarının sayısı yeniden arttı, ve bu sefer daha güçlü." değerlendirmesi yapıldı.

IWH’ye göre, Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflas eden şirket ve ortaklık sayısı, martta şubata göre yüzde 20’den fazla artarak 870’e yükseldi.

IWH'nin analizi, mart ayında iflas ettiği bildirilen şirketlerin en büyük yüzde 10'unun toplamda 8 bin kişiyi istihdam ettiğini gösterdi.

Enstitünün Yapısal Değişim ve Verimlilik Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya yönelik değerlendirmesinde, ekonomik açıdan, birçok küçük şirket iflasları genellikle daha az büyük şirket iflasından genellikle daha az sert olduğunu belirterek, “Bu sadece büyük iflasların daha fazla işi etkilemesinden kaynaklanmıyor. Çalışanların ücret kayıpları da çok daha yüksek oluyor.” yorumunda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Biden şirketlere vergilerini ödeme çağrısında bulundu
İŞ-YAŞAMBiden'dan şirketlere 'vergi' çağrısı
Bakan Karaismailoğlu: İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul’un ihale çalışmaları devam ediyor
İŞ-YAŞAMKanal İstanbul'da ihale açıklaması
Tek Pencere Teşvik Sistemi çalışmasında sona yaklaşıldı! Tek Pencere Teşvik Sistemi nedir? - haberler
İŞ-YAŞAM'Türkiye, Tek Pencere Teşvik Sistemi'ne girecek'
Türkiye'den ilk çeyrekte çay ihracatından 5.1 milyon dolar gelir
İŞ-YAŞAMİlk çeyrekte 95 ülke Türk çayı içti
Türk girişimcilerden endüstri 5.0 ürünü akıllı eldiven
İŞ-YAŞAMTürk girişimcilerden endüstri 5.0 ürünü
Çiftay, Batıçim'in yüzde 30'unu satın aldı
İŞ-YAŞAM774 milyon liralık hisse satışı
Mücevher ihracatı mart ayında yüzde 48 arttı
İŞ-YAŞAMMücevher ihracatında yüzde 48 artış
Türk-Özbek ticaretinde 5 milyar dolarlık hedef
İŞ-YAŞAMÖzbekistan ile 5 milyar dolar ticaret hedefi
İşte TCDD'nin yapılanmasına ilişkin yasa çalışması
İŞ-YAŞAMÇatı şirket 'TCDD AŞ' kuruluyor
Rusya Tarım Bakanlığı domates kotasının artırılmasını teklif etti
İŞ-YAŞAMRusya domates kotasını artıracak