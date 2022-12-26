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Almanya'da Avrupa Aileler Günü ve Türk Kültür Festivali

Almanya'nın Schwabisch Gmünd kentinde düzenlenen 'Avrupa Aileler Günü ve Türk Kültür Festivali'ne kıtada yaşayan Türkler büyük ilgi gösterdi

Almanya'da Türk Kültür Festivali
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AA

Almanya'nın Schwabisch Gmünd kentinde, Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği (STD) ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) düzenlediği "Avrupa Aileler Günü ve Türk Kültür Festivali" Avrupa'daki Türklerin yoğun ilgisini gördü.

Etkinliğin ilk programı, DİTİB Şehitler Merkez Camisi'nin fuar alanında düzenlendi. Festival Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken, etkinliğe her yaştan ziyaretçinin yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Türkiye'den yazarlar, sanatçılar ve çocuklar için animasyon ve tiyatro ekiplerinin katıldığı festivalde, Türk kültürünü yansıtan seramik, çini ve cam sanatı ile geleneksel Türk yemeklerini tanıtan stantlar açıldı.

Festivale ilişkin Anadolu Ajansı'na (AA) bilgi veren STD Başkanı Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, bu tür organizasyonların Avrupa'daki Türk toplumunu bir araya getirdiğini belirterek, özellikle gurbette yaşayan insanların dosta ve gönüldaşa daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Yurt dışında yaşayanların birlik ve beraberlik içinde hareket edebilmesinin önemine işaret eden Küçükyılmaz, "Bizim milletimiz bunu başarabilen bir millet. Bulunduğu yerde hemen örgütlenen, organize olmayı bilen, tek yürek, tek ses olup tepki verebilen bir toplum. O yüzden binlerce yıldır tarih sahnesinde ayakta kalabilen bir milletiz." dedi.

Festivalde yeme içme, gastronomi alanlarından hediyelik eşya bölümlerine, çeşitli el sanatlarına ve kitap fuarına kadar birçok stant açıldığını ifade eden Küçükyılmaz, daha önce İsviçre'nin Zürih kentinde yapılan festivale 30 bin kişinin katıldığını ve bu festivalde de ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını sözlerine ekledi.

BAŞKONSOLOS KOÇAK: KATILIMLARI DESTEKLİYORUZ

Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak da görevine başlamasından kısa süre sonra Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Koçak, bu tür organizasyonların çok faydalı olduğunu dile getirerek, birlik ve beraberliği koruyarak bu tür faaliyetlere katılımları desteklediklerini vurguladı.

Ziyaretçilerden Şakir Çetintaş da festivale katılmak için Aalen kentinden ailesiyle Schwabisch Gmünd'e geldiğini belirterek, "Kültür ve sanata yönelik bu tür festivallerin düzenlenmesinin kendi içimizde birlik ve beraberliği geliştirmek için önem arz ettiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

1 Ocak 2023'e kadar devam edecek festival boyunca ziyaretçiler Türk kültürünü farklı renkleriyle görme imkanı bulacak. Ayrıca, yazarlar Saliha Erdim ve Mine İzgi de festival kapsamında düzenlenecek imza günlerinde okuyucularıyla buluşacak.

Festivalde Boşnak sanatçı Zeyd Şoto da 26-27 Aralık'ta konuklara tasavvuf musikisi konseri verecek. TRT Çocuk Limon ile Zeytin animasyon ekibi de 31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde çocuklar için etkinlikler düzenleyecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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