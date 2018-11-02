Almanya'dan Türkiye'ye Kaşıkçı övgüsü!

Almanya hükümeti, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında Türkiye’nin çabalarını överken, Suudi Arabistan’dan şeffaf bir soruşturma yürütmesini ve tüm sorumluları yargı önüne çıkarmasını talep etti.

Alman hükümet sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için Türkiye'nin gösterdiği çabalar övüldü, Suudi Arabistan'dan da sorumluların cezalandırılması istendi.

Açıklamada, "Türk makamlarının çabaları, olayın soruşturulmasında çok büyük bir rol oynadı. Almanya hükümeti, bu olayın tümüyle aydınlatılması için tüm çabaları destekliyor." ifadeleri kullanıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in geçen hafta Suudi Arabistan Kralı ile telefonda konuştuğu ve beklentilerini ilettiği belirtilen açıklamada, Riyad’dan hızlı, şeffaf ve güvenilir bir soruşturma yapmasını, tüm sorumluların yargı önüne çıkarılarak cezalandırılmasını bekledikleri vurgulandı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan’a bu çağrımız geçerliliğini koruyor. Suudi Arabistan yaptığı açıklamalarla sözler verdi, bundan sonra bu sözler ışığında değerlendirilmesi gerekiyor." değerlendirmesi yapıldı.

Suudi Arabistan yönetiminin verdiği sözleri tutmaması durumunda, ortaya çıkacak yeni bilgiler ışığında yaptırımların söz konusu olabileceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasının üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen birçok soruya hala cevap verilmiş değil. Suudi Arabistan’ın olayı aydınlatmak üzere şeffaf bir soruşturma yapıp yapmadığını ve sorumluların yargı önüne çıkarılıp çıkarılmadığını çok yakından takip ediyoruz. Bu konudaki gelişmeler ışığında, uluslararası ortaklarımızla uygun adımları atmaya hazırız."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ