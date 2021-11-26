Almanya'da Yeşillerin bakanları belli oldu 0:00 / 0:00

AA

Yeşillerin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre parti yönetimi kurulacak hükümette yer alacak isimleri oy birliğiyle belirledi.

Açıklamada Dışişleri Bakanlığına partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı da diğer Eş Başkan Robert Habeck’in olacağı ifade edildi.

Böylelikle Annalena Baerbock Almanya’nın ilk kadın Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak.

CEM ÖZDEMİR DE BAKANLIK YAPACAK

Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığına Anne Spiegel, Çevre, Doğayı Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketici Koruma Bakanlığına Steffi Lemke’nin getirileceği, Cem Özdemir’in de Gıda ve Tarım Bakanı görevini üstleneceği aktarıldı.

Robert Habeck’in ayrıca Başbakan Yardımcısı olacağı belirtilen açıklamada, Federal Meclis Başkanvekili Claudia Roth’un ise Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı olacağı ifade edildi.

AA'nın haberine göre; Bakanlıkların isimlerini belirlemede parti içinde tartışma yaşandı. Federal Meclis Eş Grup Başkanı Anton Hofreiter’in bakan olamayacağını öğrenen partinin sol kanadı Cem Özdemir’e bakanlık verilmesine direndi. Uzun süren tartışmalar sonrasında parti yönetiminin isteği doğrultusunda Cem Özdemir lehine karar çıktı ve bakanların isimleri öngörülenden geç açıklandı.

Diğer taraftan mevcut Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Twitter'den halefi olacak Baerbock'u tebrik ederek "Sevgili Annalena Baerbock seninle Almanya Dışişleri Bakanlığı ilk kez bir kadın tarafından yönetilecek. 151 yıl sonra tam zamanı. Almanya'yı dünyada temsil etmek hem bir onur hem de bir sınamadır." ifadelerine yer verdi.

FDP'NİN BAKANLARI

Öte yandan yeni hükümette küçük ortak olarak yer alacak FDP de daha önce bakanlığa gelecek isimleri açıklamıştı.

Buna göre FDP Genel Başkanı Christian Lindner Maliye Bakanlığı’nı üstlenecek. Ayrıca Adalet Bakanlığı’na Marco Buschmann, Ulaştırma ve Dijitalleşme Bakanlığı’na Volker Wissing ve Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’na Bettina Stark-Watzinger getirilecek.

SPD ise henüz bakanlıklara getireceği isimleri açıklamadı.

Yeşiller Partisinde koalisyon protokolü ve bakanlıklara getirilecek isimler yarından itibaren 120 binden fazla üyenin onayına sunacak. Oy verme işlemi 6 Aralık’a kadar sürecek.

Üyeler, protokolü ve bakanlıkları üstlenecek isimlere yeşil ışık yakmaları durumunda SPD ve FDP ile koalisyon hükümetinde yer alacak.

SPD ve FDP ise 4-5 Aralık’ta yapılacak kurultaylarda koalisyon protokolünü oylayacak.

Partiler protokolü kabul ettikten sonra SPD’li mevcut Maliye bakanı Olaf Scholz’un Federal Meclis tarafından seçilmesi gerekiyor. Scholz, Mecliste başbakan seçildiği gün bakanlarla Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den görev belgesini alacak. Daha sonra yeni kabinenin ilk oturumu yapacak.

SPD, Yeşiller ve FDP 24 Kasım’da üzerinde anlaştıkları koalisyon protokolünü açıklamıştı.