Avrupa Birliği'nin büyük teknoloji şirketlerine cirolarının yüzde 3'ü oranında ek vergi getirmesini öngören komisyon tasarısına Almanya Maliye Bakanlığı'nın soğuk baktığı ortaya çıktı.

Bild gazetesinin bakanlık belgelerine dayandırdığı haberine göre, aralarında Google, Apple, Facebook, Amazon gibi teknoloji devlerinin bulunduğu şirketlerin 'şeytanlaştırılması' sonuç getirmeyecek bir hareket olarak değerlendirildi.

Oysa, Almanya'nın sosyal demokrat SPD'li Maliye Bakanı Olaf Scholz, geçtiğimiz yıl yapılan Almanya seçimlerinde büyük, küresel teknoloji firmalarının daha fazla vergi ödemesi için yoğun bir kampanya yürütmüştü. SPD şu anda muhafazakar Şansölye Merkel hükümetinin koalisyon ortaklarından.

Bakanlık henüz konuyla ilgili yorum yapmış değil.

Fransa tarafından gündeme getirilen düzenleme yıllık küresel geliri 750 milyon euro üzerinde olan ve AB sınırları içerisinde 50 milyon eurodan fazla vergilendirilebilir gelir elde eden şirketleri kapsıyordu.

Bu şirketler, başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere büyük Avrupa ülkeleri tarafından kazançlarını, verginin düşük olduğu Lüksemburg, İrlanda gibi ülkelere yönlendirdiği ve üzerine düşeni yapmadığı gerekçesiyle kanun koyucuların hedefindeydi.

Tasarı geçtiği takdirde Avrupa Birliği bütçesine yılda 5 milyar euro kaynak yaratılmış olacaktı.

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