Almanya'dan ABD'nin 'Ukrayna' kararına eleştiri: Mayın kullanmak doğru değil

ABD Başkanı Biden'ın görevi Donald Trump'a devretmesine 2 ay kala, Ukrayna'nın kara mayını kullanmasına izin verme kararı Almanya tarafından eleştirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Başkan Biden'ın mayınların Kiev'e verilmesini onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın işgalini savuşturmak için anti-personel mayınları kullanma kararının üzüntü verici olduğunu söyledi.