Almanya'dan ABD'nin 'Ukrayna' kararına eleştiri: Mayın kullanmak doğru değil
Almanya, ABD'nin verdiği izin sonucu Ukrayna'nın ABD yapımı kara mayınlarını Rusya'ya karşı kullanma kararını eleştirdi. Kara mayınlarının kullanımını yasaklayan uluslararası sözleşmeyi Almanya imzalarken, ABD imzalamamıştı.
ABD Başkanı Biden'ın görevi Donald Trump'a devretmesine 2 ay kala, Ukrayna'nın kara mayını kullanmasına izin verme kararı Almanya tarafından eleştirildi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Başkan Biden'ın mayınların Kiev'e verilmesini onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın işgalini savuşturmak için anti-personel mayınları kullanma kararının üzüntü verici olduğunu söyledi.
Bakanlık, "Savaş devam ederken Ukrayna'nın kendisini bu tür adımlar atmaya mecbur hissetmesi üzüntü vericidir" açıklamasını yaptı.
Almanya ve Ukrayna, anti-personel kara mayınlarının kullanımını ya da transferini yasaklayan Ottawa Sözleşmesi'ni imzalarken, ABD imzalamamıştı.