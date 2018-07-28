2011, 2012 ve 2013 yıllarında çeşitli kavga ve yaralama suçlarına karışan O dönem hafif cezalar alan Almanya’nın Berlin şehrinde yaşayan 25 yaşındaki Umut D., aradan yıllar geçtikten sonra Berlin Yabancılar Dairesi tarafından sınır dışı edilmek istendi.
Pazartesi sabahı polis, Türk vatandaşı olan gencin Köpenick semtindeki evi Pazartesi sabahı polis tarafından basılarak, kapı kırılarak içeri girildi ve annesinin kafasına silah dayanıp, Umut D. de yere yatırıldı.
Gencin üzerini giymesine izin vermeyen polisler, "Zaten gideceğin ülke sıcak" diyerek Umut D.’nin ellerini ve ayaklarını kelepçeleyip, tükürmemesi için başına çuval geçirdi.
Umut D., Berlin Tegel Havalimanı'na getirilerek sınır dışı için bindirileceği uçağı beklemek üzere havalimanı polisine teslim edildi.
Umut D.'nin avukatı, gencin Almanya'ya iltica ettiği yönündeki bilgiyi polise iletti. Bunun üzerine sınır dışı işlemi durduruldu ve Umut D. serbest bırakıldı.
Umut D.'nin annesi Susann A., polislerin davranışını sert şekilde eleştirdi. Alman anne, "Evlenmek zorundaydım. Birlikte olduğum adamdan ayrıldım. Umut doğumla birlikte Alman vatandaşı olabilirdi ancak babasının imzası eksikti. Babası benden bu şekilde intikam aldı. Benim oğlum Almanya'da kalmak istiyor. Burada yasalar açık ve iltica talep eden biri sınır dışı edilemez" dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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