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        Haberler Dünya Almanya'dan Ukrayna vurgusu | Dış Haberler

        Almanya, Ukrayna'yı dış politikada önemli görev olarak görüyor

        Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ukrayna'nın Almanya dış ve güvenlik politikası için en önemli görev olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 19:34 Güncelleme: 30.06.2025 - 19:35
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        Almanya'dan Ukrayna vurgusu
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        Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, bazı temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.

        Wadephul, yaptığı açıklamada Ukrayna'ya destek vermenin önemine işaret ederek, "Ukrayna'nın özgürlüğü ve geleceği, dış ve güvenlik politikamızın en önemli görevidir." dedi.

        "Başarılı bir şekilde savunmasını sürdürebilmesi için modern hava savunma ve diğer silahlar ile insani ve ekonomik yardımlarla Ukrayna'nın yanında sağlam bir şekilde duracağız." ifadesini kullanan Wadephul, silah yardımının da devam edeceğini belirtti.

        Ziyarette Ukrayna'nın karar alıcıları ile üst düzey görüşmeler yapılacak.

        Wadephul, göreve geldikten hemen sonra 9 Mayıs'ta Ukrayna'yı ilk kez ziyaret etmişti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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