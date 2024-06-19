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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Almanya - Macaristan maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Almanya - Macaristan maçı CANLI YAYIN

        Almanya - Macaristan maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında Almanya ile Macaristan karşı karşıya geliyor. Almanya, A Grubu'ndaki ilk maçını kazanırken, Macaristan turnuvaya mağlubiyetle başladı. Almanya - Macaristan mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.06.2024 - 18:29 Güncelleme: 19.06.2024 - 19:01
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        STAT: Stuttgart Arena

        HAKEM: Danny Makkelie

        SAAT: 19.00

        YAYIN: TRT 1

        ALMANYA: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz

        MACARİSTAN: Gulacsi, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında Almanya ile Macaristan karşı karşıya geliyor.

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        Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetiyor. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstleniyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Türk asıllı Hollandalı Serdar Gözübüyük.

        İLK MAÇLARDA ALMANYA KAZANDI, MACARİSTAN YENİLDİ

        Almanya, A Grubu'ndaki ilk maçını kazanırken, Macaristan turnuvaya mağlubiyetle başladı.

        Şampiyonanın açılış maçında İskoçya ile karşılaşan Almanya, 5-1'lik farklı bir skorla galip geldi. Macaristan ise İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu.

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        Bu mücadeleyi kazanması durumunda ev sahibi Almanya'nın gruptan çıkması çok büyük oranda kesinleşecek.

        İKİ TAKIM ARASINDA 37. RANDEVU

        Almanya ile Macaristan, A milli takım düzeyinde 37. kez karşılaşıyor.

        İki takım arasında daha önce yapılan maçlarda dengeli bir skor dağılımı bulunuyor. Geride kalan mücadelelerin 13'ünde Almanya, 11'inde ise Macaristan sahadan galip ayrıldı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Almanların attığı 73 gole, Macarlar 65 golle karşılık verdi.

        ELEME YOLCULUKLARI

        Almanya'nın ev sahibi olduğu için eleme oynamadan katıldığı EURO 2024'e, Macaristan formda geldi.

        EURO 2024 Elemeleri'nde yenilgi yüzü görmeyen Macaristan, G Grubu'nda Sırbistan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile karşılaştı. Yaptığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik alan teknik direktör Marco Rossi'nin öğrencileri, topladığı 18 puanla grubunu lider tamamladı.

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