Almanya - Macaristan maçı CANLI YAYIN

STAT: Stuttgart Arena

HAKEM: Danny Makkelie

SAAT: 19.00

YAYIN: TRT 1

ALMANYA: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz

MACARİSTAN: Gulacsi, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında Almanya ile Macaristan karşı karşıya geliyor.

Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetiyor. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstleniyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Türk asıllı Hollandalı Serdar Gözübüyük.

İLK MAÇLARDA ALMANYA KAZANDI, MACARİSTAN YENİLDİ Almanya, A Grubu'ndaki ilk maçını kazanırken, Macaristan turnuvaya mağlubiyetle başladı. Şampiyonanın açılış maçında İskoçya ile karşılaşan Almanya, 5-1'lik farklı bir skorla galip geldi. Macaristan ise İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu. REKLAM Bu mücadeleyi kazanması durumunda ev sahibi Almanya'nın gruptan çıkması çok büyük oranda kesinleşecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 37. RANDEVU Almanya ile Macaristan, A milli takım düzeyinde 37. kez karşılaşıyor. İki takım arasında daha önce yapılan maçlarda dengeli bir skor dağılımı bulunuyor. Geride kalan mücadelelerin 13'ünde Almanya, 11'inde ise Macaristan sahadan galip ayrıldı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Almanların attığı 73 gole, Macarlar 65 golle karşılık verdi.