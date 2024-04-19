Almanya Milli Takımı, Julian Nagelsmann'ın sözleşmesini yeniledi
Almanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Giriş: 19.04.2024 - 13:41 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:41
Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Alman çalıştırıcının 31 Temmuz 2024'e kadar olan sözleşmesinin 2026'ya dek uzatıldığı belirtildi.
Daha önce Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih'i çalıştıran Nagelsmann, 2023'ün eylül ayında Almanya Milli Takımı'nın başına getirilmişti.
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