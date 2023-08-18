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        Haberler Dünya Almanya'nın güneyinde etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı

        Almanya'nın güneyinde etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı

        Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı, aynı zamanda etkili olan rüzgar nedeniyle birçok yerde hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 09:37
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        Almanya'da şiddetli yağış
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        Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu.

        Mittelfranken Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre Nürnberg kentinde ve çevresinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle ağaçların devrilmesi ve çatılardaki kiremitlerin düşmesi sonucu birçok yerde hasar oluştu.

        Bodrum katları ve yer altında bulunan garajların yanı sıra çok sayıda caddeyi ve alt geçitleri su bastı. Alt geçitlerde araçlar su altında kalırken çok sayıda araç da yollarda mahsur kaldı. Alman basınında yer alan fotoğraflarda kurtarma ekiplerinin şişme botla görev yaptığı görüldü.

        Ayrıca Nürnberg'in birçok bölgesinde elektrik kesintileri yaşandı, A73 otobanı da kısmen trafiğe kapatıldı.

        Alman Demiryolları şirketi Deutsche Bahn da tren seferlerinin olumsuz hava şartlarından etkilendiğini belirtirken, trenlerin Ulm ve Günzburg'da durmadığı aktarıldı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #almanya
        #Sel
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