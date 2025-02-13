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        Haberler Dünya Almanya: Ukrayna'ya barış planı dayatılmamalı | Dış Haberler

        Almanya: Ukrayna'ya barış planı dayatılmamalı

        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Zelenskiy yönetimine bir barış planının dayatılmaması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:50 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:50
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        Almanya: Ukrayna'ya barış planı dayatılmamalı
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        Almanya Başbakanı Olaf Scholz Politico'ya verdiği mülakatta Ukrayna'da dayatılmış bir barış olmaması gerektiğini ve çatışmaya bulunacak herhangi bir çözümün ABD'yi de içermesi gerektiğini söyledi.

        Scholz, "ABD'nin de dahil olmadığı bir çözümün olmaması gerektiği benim için çok açık. Bundan sonraki görev, dayatılmış bir barış olmamasını sağlamaktır" diye ekledi.

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmelerinde Ukrayna'daki savaşı ele almıştı.

        Scholz'la Politico tarafından yapılan mülakatın bu görüşmelerden önce mi yoksa sonra mı yapıldığı netlik kazanmadı.

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