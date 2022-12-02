2022 Dünya Kupası'na 2-1'lik Japonya yenilgisiyle başlayan Almanya, ikinci maçında ise İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Almanya, tek galibiyetini gruptaki son maçta Kosta Rika karşısında elde etti ancak bu sonuç son 16 için yeterli olmadı.