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Almanya'ya dünya basınından sert eleştiriler!

Almanya, FIFA 2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Hansi Flick yönetimindeki Almanların turnuvaya erken vedası ülke ve dünya basınında sert eleştirildi. İşte basında yazılanlar...

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  • Almanya'ya dünya basınından sert eleştiriler!

    Dünya Kupası'nın güçlü ekiplerinden Almanya, 2018 Dünya Kupası'nın ardından 2022'de de grup aşamasında elendi.
  • Almanya'ya dünya basınından sert eleştiriler!

    Katar'ın ev sahipliği yaptığı şampiyonada E Grubu son maçında Kosta Rika'yı 4-2 mağlup eden Almanya puanını 4'e yükseltse de aynı puana sahip İspanya'nın averajla gerisinde 3. sırada kalarak turnuvaya veda etti.
  • Almanya'ya dünya basınından sert eleştiriler!

    2022 Dünya Kupası'na 2-1'lik Japonya yenilgisiyle başlayan Almanya, ikinci maçında ise İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Almanya, tek galibiyetini gruptaki son maçta Kosta Rika karşısında elde etti ancak bu sonuç son 16 için yeterli olmadı.
  • Almanya'ya dünya basınından sert eleştiriler!

    Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Almanya, Katar'da son 16 turunu göremedi.
  • Almanya'ya dünya basınından sert eleştiriler!

    E Grubu'nda Japonya 6 puanla lider, İspanya'da 4 puan ile aynı puana sahip Almanya'nın averajla önünde grup ikincisi olarak son 16 turuna yükseldi. Kosta Rika ise 3 puan ile son sırada kaldı.
  • Almanya'ya dünya basınından sert eleştiriler!

    Dünya ve Alman basını ise turnuvadan elenen takımını sertçe eleştirdi. İşte basında yer alan sözler...
  • Almanya'ya dünya basınından sert eleştiriler!

    BILD - NE KADAR UTANÇ VERİCİ

    Bild, Almanya'nın elenmesini ''ne kadar utanç verici'' başlığıyla verirken. Haberinde, ''Almaya üst üste ikinci kez Dünya Kupası Grupları'nı geçemedi'' dedi.
  • Almanya'ya dünya basınından sert eleştiriler!

    Bild ayrıca maçtan bir görsel paylaşarak, ''Bu sahneler gerçekten acıtıyor'' ifadelerini kullandı.
  • Almanya'ya dünya basınından sert eleştiriler!

    BERLINER ZEITUNG - ALMANYA ARTIK BİR TURNUVA TAKIMI DEĞİL

    Berliner Zeitung sitesi ise Almanya'nın gruplardan çıkamamasını ağır bir yük olarak görürken, Almanya'nın artık bir turnuva takımı olmadığını vurguladı.
  • Almanya'ya dünya basınından sert eleştiriler!

    DIE TAGESZEITUNG - OYUN BİTTİ

    Die Tageszeitung sitesi Almanya'nın başarısızlığını ''Oyun bitti'' manşetiyle gördü ve ''Almanya yine elendi'' dedi. 
  • Almanya'ya dünya basınından sert eleştiriler!

    GAZETTA DELLO SPORT (İTALYA) - ALMANYA, İSPANYA TARAFINDAN İHANETE UĞRADI

    Gazzetta dello Sport: “Almanya evinde, İspanya tarafından ihanete uğradı . Ancak Almanların tek suçu kendileriydi çünkü Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında Japonya'ya karşı mağlubiyet aldılar'' dedi.
  • Almanya'ya dünya basınından sert eleştiriler!

    L'EQUIPE (FRANSA) - KABUS GECESİ

    L'Equipe: “Almanya, Dünya Kupası'nda bir kabus gecesi daha yaşadı. Başlama vuruşundan sonra artık kaderini kontrol edemedi.”
  • Almanya'ya dünya basınından sert eleştiriler!

    MARCA (İSPANYA) - TEŞEKKÜRLER ALMANYA

    Marca: "Teşekkürler, Almanya! Teşekkürler Havertz!

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