Almanya ve Danimarka'yı birbirine bağlayacak 8 milyar dolar maliyetli otoyol ve tünel projesi, çevre örgütlerinin tepkilerine karşın, Alman yetkililer tarafından onaylandı.



Danimarka'nın Lolland adasını Almanya'nın Fehmarn adasına bağlayacak olan 19 kilometre uzunluğundaki Fehmarnbelt bağlantısının 2024 yılında tamamlanması öngörülüyor.



Dört şeritli otoyol ve iki şeritli demiryolundan oluşacak bağlantının finansmanının bir bölümünü Avrupa Birliği karşılayacak.

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