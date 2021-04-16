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Almanya alarmda: Yoğun bakımlar doluyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Almanya’da doktorlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yoğun bakım servislerinde kapasitenin sınırına geldiği yönünde uyarıda bulundu.

Berlin eyaletinde Kovid-19 hastalarının koordinasyonundan sorumlu da olan Charite Hastanesi Başhekimi Steffen Weber-Carstens, düzenlediği basın toplantısında, Almanya’nın bazı bölgelerinde hastanelerdeki yoğun bakım servislerinde sadece yüzde 10 boş kapasite kaldığını belirterek, "Bu yüzde 10 ne anlama geliyor? Bir yoğun bakım servisinin ortalama büyüklüğü 10-12 yataktır. Bu yoğun bakım servisi başına 1 yatak anlamına geliyor." dedi.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinde (DIVI) de görevli olan Weber-Carstens, boş olan bu yatağın Kovid-19 hastalarının yanı sıra örneğin beyin kanaması veya kalp krizi geçiren birisi için de hazır tutulduğunu ifade ederek, "Durum şu anda budur." ifadesini kullandı.

Weber-Carstens, durumun kötüleşmemesi için siyasetçilere salgının kontrol altına alınması yönünde çağrıda bulundu.

"12'YE 5 VAR"

DIVI Başkanı Gernot Marx da basına yaptığı açıklamada, Almanya’da mart ayından beri yoğun bakımdaki hasta sayısının arttığını belirterek, önlemler alınmaması durumunda nisan sonunda yoğun bakımdaki Kovid-19 hasta sayısının 7 bine çıkabileceğini söyledi.

"YER BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

DIVI’nin yöneticisi Christian Karagiannidis ise Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, Köln’de çalıştığı pnömoloji hastanesine sadece Kovid-19 hastalarının geldiğini ifade ederek, "Oksijen ve yapay akciğer tedavisine ihtiyaç duyan çok fazla hastadan talep var. Ancak hepsini barındırmak için yeterince kapasitemiz yok. Köln’de tüm klinikler artık o kadar dolu ki yer bulmakta büyük zorluk çekiyoruz.” dedi.

Hastaların 20 ila 60 yaşında olduğunu dile getiren Karagiannidis, Kovid-19'un B117 türünün hastaların durumunu çok daha fazla kötüleştirdiğini vurguladı.

Karaginnidis, ertelenebilir ameliyatların yapılmadığından dolayı Kovid-19 hastası olmayanların da bu durumdan etkilendiğini belirtti.

DIVI'den yapılan açıklamaya göre, 4 bin 679 Kovid-19 hastası yoğun bakımda bulunuyor. Bu sayı, mart başında 2 bin 800 civarındaydı.

ALMANYA'DA SON DURUM

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 29 bin 426 yeni vaka tespit edildi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 293 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 79 bin 381'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 29 bin 426 artışla 3 milyon 73 bin 442'ye yükseldi. Ülkede bu yılın en yüksek vaka sayısı 8 Ocak'ta 31 bin 849 olarak kayıtlara geçmişti.