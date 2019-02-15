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"ŞAHAN'IN PAYLAŞIMINA ÇOK GÜLDÜM"

Komedyen Şahan Gökbakar’ın Tolgahan Sayışman ile Kıvanç Tatlıtuğ’un Best Model seçildikten sonra bir dergiye verdikleri fit vücutlu pozlarını Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman'ın yüzleri yerine kendisinin ve Yılmaz Erdoğan'ın fotoğrafını koyan Gökbakar, 'Hem komik, hem yakışıklılar' notunu yazmıştı. Muhabirlerin konuyla alakalı sorularına oyuncu, “Çok güzel bir paylaşımdı. Şahan zaten çok zeki, çok başarılı, komik bir isim. Onu izlerken çok gülüyor ve keyif alıyorum. Yaptığı paylaşıma ben de çok güldüm, eğlendim. Onun haricinde Şahan gerçekten çok karizmatik ve yakışıklı bir adam” dedi.