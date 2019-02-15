Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, keyifli geçen kutlama sonrası mekan çıkışında elinde A harfli balonuyla dikkat çeken Almeda Abazi, eşinin yaptığı sürpriz ile ilgili, “Bana sürpriz oldu. O yüzden normal giyindim. Baya İstanbul’u gezdirdi sonunda bu süprizi gördüm” dedi.
"BEN ŞİŞTİKÇE TOLGAHAN'IN BAKLAVALARI ÇIKIYOR"
2 ay sonra oğulları Efehan’ı kucaklarına almaya hazırlanan çiftten Almeda Abazi, rahat bir hamilelik geçirdiğinden bahsetti. Almeda, “Hamilelik güzel gidiyor. Herkes mide bulantısı ile geçiriyor ama benim hiç bulanmadı. Aşerme hiç olmuyor ama 10 kilo aldım” dedi.
Hamilelik döneminde 10 kilo alan güzel oyuncu Almeda Abazi, “Benim göbeğim şiştikçe Tolgahan’ın baklavaları ortaya çıkıyor” dedi.
"ŞAHAN'IN PAYLAŞIMINA ÇOK GÜLDÜM"
Komedyen Şahan Gökbakar’ın Tolgahan Sayışman ile Kıvanç Tatlıtuğ’un Best Model seçildikten sonra bir dergiye verdikleri fit vücutlu pozlarını Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman'ın yüzleri yerine kendisinin ve Yılmaz Erdoğan'ın fotoğrafını koyan Gökbakar, 'Hem komik, hem yakışıklılar' notunu yazmıştı. Muhabirlerin konuyla alakalı sorularına oyuncu, “Çok güzel bir paylaşımdı. Şahan zaten çok zeki, çok başarılı, komik bir isim. Onu izlerken çok gülüyor ve keyif alıyorum. Yaptığı paylaşıma ben de çok güldüm, eğlendim. Onun haricinde Şahan gerçekten çok karizmatik ve yakışıklı bir adam” dedi.
EFEHAN İÇİN TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRİYOR
Doğacak oğulları Efehan’la ilgilenmek isteyen oyuncu Tolgahan Sayışman, dizi ve film tekliflerini kabul etmediğini söyledi. Tolgahan Sayışman, “Projelere şu anda bakmıyorum. Çocuğumuza odaklandım. Gündemim çocuk, o doğduktan sonra projelere bakacağım. Onun haricinde dizi ve film projelerine çocuk doğduktan sonra bakacağım. Sanırım projelere Eylül, Ekim’den sonra bakarım” dedi.
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