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Hamileliğinin 8. ayında olmasına rağmen fazla kilo almadığı gözlere çarpan Almeda Abazi geldiği alışveriş merkezinde kısa süre alışveriş yaptı. Elinden bir an olsun bırakmadığı su şişesi ile hem kendisi hem de oğlu için alışveriş yapan güzel manken, objektiflere eli karnında poz verdi.