Almeria - Malaga karşılaşma önü

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Almeria, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü Malaga takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Almeria 1 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Malaga 6 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Almeria, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Malaga son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 795 kodlu maçı oynayanlar; Almeria galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 2.80, Malaga galibiyet oranı 2.00. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Almeria son haftadaki Malaga müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Malaga ise Almeria karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Almeria, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Malaga, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Malaga, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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