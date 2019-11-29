Almila Ada kimdir, kaç yaşında, nereli?

Dünyaca ünlü Avengers (Yenilmezler) filmi ile oyunculuk kariyerine başlayan Almila Ada kariyerine güzel başarılarla devam ediyor. Şuan ekranlarda Güvercin dizisindeki Zülüf karakteri ile boy gösteriyor. Peki Almila Ada kimdir, kaç yaşındadır? İşte hayatı...

ALMİLA ADA KİMDİR?

Almila Ada Bayazıtoğlu 4 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oyuncunun babası gazeteci, annesi ise moda tasarımcısı ve öğretmendir. Almila Ada küçük yaşlarda bale eğitimi aldı. Bir süre Rusya'da yaşadı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bir süre bale ve piyano eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bale eğitimini tam zamanlı olarak tamamladı. Londra'ya giderek bale ve sahne sanatları üzerine eğitim aldı. Londra'da bir cast direktörü tarafından teşvik edilmesinin ardından oyunculuğa başladı.

Yenilmezler filminde Scarlett Johansson'un küçüklüğünü canlandıracak balerin aranması üzerine seçmelere katıldı ve kazandı. Sağlık sebebiyle İstanbul'a geri dönen Almila Ada oyunculuğa burada devam etti. Ardından diksiyon eğitimi aldı. Dizilerde rol alan oyuncu, oyunculuğun yanı sıra dergiler için modellik yaptı.

ROL ALDIĞI DİZİLER:

Kaderimin Yazıldığı Gün

Kırgın Çiçekler

Adı Efsane

Cennetin Gözyaşları