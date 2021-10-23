"Şimdi yaşlandım ama köyümüzün yeri de tamamen yaşlanmış. Köyümüz tamamen harap olmuş. İçim kan ağlıyor köyümü bu durumda gördüğümde ama yapacak bir şey yok artık. Köyümü göreceğimi düşünmüyordum. Çünkü suyun bu kadar aşağıya ineceğini, köyümüzün ortaya çıkacağını tahmin etmiyordum. Çok duygulandım. Gençliğim burada geçti. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum."