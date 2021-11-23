Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 2. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 3. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Katliam yerinde Yannis’in armasını bulan Alparslan, büyük bir öfkeyle Vaspurakan Kalesi’ne hesap sormaya gider. Katliamı Yannis’in yaptığından habersiz olan Kekavmenos ise Selçuklu’yu suçlar. Hasan’ın babası olduğu gerçeğiyle yüzleşen Akça, ülküsü ve baba hasreti arasında sıkışır. Akça’yı çok zor bir tercih beklemektedir.

Akça bu ikilemden nasıl kurtulacaktır? Katliamda Bizans askerlerinin de ölmüş olması, Bizans cephesinde kafa karışıklığına neden olur. Kekavmenos bu sorunu çözmek için Evdokya ve Dukas’ı görevlendirir. Makamı üzerindeki şüphelerden dolayı elinden alınan Bozan, bunun sorumlusu olarak Alparslan’ı görür. Alparslan’ı ortadan kaldırmak için sinsi bir plan yapar.

Katliam haberi Rey ve Merv Obası’nı yasa boğar. Şehitlerin intikamını almaya ant içen Alparslan bu işin sorumlusunun Yannis olduğunu kanıtlamak için tehlikeli bir plan yapar. Alparslan bu planda başarılı olabilecek mi?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Alparslan Büyük Selçuklu 3. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

