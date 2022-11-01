Alparslan Büyük Selçuklu 34. son bölüm izle!

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 34. BÖLÜM ÖZETİ

Alparslanlar Surmari’yi almak için hana girmiş, Grigor Alparslanları arkadan kuşatarak handa kuşatma altına almıştı. Alparslan, Grigor’un bu tuzağından nasıl kurtulacak? Grigor’a bu planı haber veren kişinin kim olduğunu bilmeyen Alparslan, bunu öğrenebilecek mi? Alparslan’ı esaret altına almayı amaçlayan Grigor’un Alparslan’a teklifi ne olacak? Süleyman’ı esir eden Grigor, onu ve Alparslan’ın alplarının canlarıyla Selçuklu’yu tehdit ederek Selçuklu’dan istediğini alabilecek mi? Alparslan Süleyman ve alpları nasıl kurtaracak? Zehrin etkisiyle günden güne ölüme giden Alparslan bu hâlde nasıl bir tertip kuracak? Alparslanların Surmari’de kuşatılmasının müsebbibinin Öke olduğunu duyan Yınal çılgına döner. Öke ona taht yolunu açmak için onun dışındaki bütün melikleri ateşe atmıştır. Yınal bu durum karşısında ne yapacak? Öke’ye bunun hesabını soracak mı? Yınal, Surmari’de sıkışıp kalan Alparslanlara yardım edebilecek mi? Arslan Yusuf, Yınal’ın Alparslan’la iş birliği yapıp Alexander’ı kandırdığını anlamış ve bu Yınal’a karşı kinini daha da arttırmıştır. Çağrı Bey’in Karahan sultanı İbrahim Tamgaç Han’ın oğlu ile yaptığı görüşmeyi öğrendiğinde ise Arslan Yusuf artık bambaşka bir adım atmaya hazırlanır. Alparslan’ın hastalığının ilerlemesi Seferiye’yi de mahzun edecek, Seferiye, Alparslan’a daha sıcak davranacaktır. Seferiye Alparslan’a karşı hislerinin değiştiğini kabullenip bununla yüzleşecek mi? Yoksa intikam hissini tazeleyip yine Alparslan’dan uzak durmaya mı çalışacak?