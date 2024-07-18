Alpaslan Öztürk: Yedi kat yabancı daha samimi kutlar
Eşi Alpaslan Öztürk'ün doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı sade bir paylaşımla kutlayan Ebru Şancı'ya, eşi sitem etti; "Yedi kat yabancı daha samimi kutlar"
Eski manken Ebru Şancı, sosyal medya hesabından 2015'te evlendiği ve 3 çocuğunun babası futbolcu Alpaslan Öztürk'ün doğum gününü kutladı. Şanc; eşinin, çocuklarıyla birlikte olduğu bir fotoğrafını paylaşıp; "Nice mutlu yıllara" notunu düştü.
Bu paylaşımı oldukça sade bulan Alpaslan Öztürk, eşinin gönderisinin altına; "Yedi kat yabancı daha samimi kutlar" şeklinde yorum yaptı.
Bunun üzerine eski manken, eşine; "Kocam, evimin direği, başımın tacı, canım, ciğerim, ruhum. İyiki sen" şeklinde aşk dolu sözlerle karşılık verdi.