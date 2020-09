Alper Erözer kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular magazin takipçileri tarafından merak konusu oldu. 16 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Alper Erözer hakkında detaylar haberimizde...

ALPER ERÖZER KİMDİR?

Alper Serge Erözer, 2004 yılında dünyaya gelmiştir. 15 yaşında olan Erözer, 2016 yılında Ülker Mutluluk Reklamı ve Sur Yapı İnşaat reklamlarında oynayarak televizyon dünyasına ilk adımı atmıştır. Çeşitli reklam filmlerinde rol almasının ardından Fox Tv ekranlarında yayınlanan Komşular adlı dizi de rol almıştır.

Alper Erözer, YouTube kanalından sözlerini kendisinin yazdığı ‘’I Think You Love Me Now’’ adlı şarkı ile milyonların beğenisini kazanarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ardından aranjör ve besteci Suat Aydoğan'ın keşfettiği 13 yaşındaki Alper Erözer, ‘’Hey World World’’ adlı albümünü piyasaya sundu.

Suat Aydoğan’ın imzası ile 6 İngilizce, 2 Türkçe ve 1 Türkçe Club Mix olmak üzere toplam 9 şarkılık ilk albümü olan 'Hey World World'ü seslendiren Alper Erözer, albümde bulunan İngilizce şarkılarının sözlerini ise babası Cenk Erözer ile birlikte yazdı. Albümün ilk çıkış şarkısı olan "Enerji" için video klibini çekene Alper Erözer'in çok büyük bir hayran kitlesi mevcut.