Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Alper Potuk'un yeni adresi Keçiörengücü - Futbol Haberleri

        Alper Potuk'un yeni adresi Keçiörengücü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Alper Potuk'u transfer ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 16:43 Güncelleme: 10.09.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alper Potuk'un yeni adresi Keçiörengücü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, tecrübeli oyuncu Alper Potuk'u renklerine bağladı.

        Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Ankara Keçiörengücü, son olarak Kuzey Makedonya'nın Gostivar takımında forma giyen 34 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık anlaşmaya imza attı.

        Alper Potuk, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'da da forma giymişti.

        BAŞKENT EKİBİNDEN FORVETE TAKVİYE

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, forvet oyuncusu Hüseyin Bulut'u kadrosuna kattığını duyurdu.

        Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Ankara Keçiörengücü, son olarak Altınordu forması giyen 26 yaşındaki forvet ve sol kanat oyuncusu Hüseyin Bulut ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

        Futbol hayatına Almanya'da başlayan Hüseyin Bulut, Göztepe kadrosunda da yer almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        Eldivenle cinayet! Meryem'in katiline iddianame hazırlandı!
        Eldivenle cinayet! Meryem'in katiline iddianame hazırlandı!
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        Kübra ve annesini takip edip 22 el ateş etti!
        Kübra ve annesini takip edip 22 el ateş etti!
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        Anne ve kızın ölümünde kelepçe! Şüpheli 16 yaşındaki oğlu!
        Anne ve kızın ölümünde kelepçe! Şüpheli 16 yaşındaki oğlu!
        Gökhan Sazdağı resmen Beşiktaş'ta!
        Gökhan Sazdağı resmen Beşiktaş'ta!
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişi serbest bırakıldı
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişi serbest bırakıldı
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?