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        Alperen Acet 7. oldu

        Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler yüksek atlama finalinde mücadele eden milli sporcu Alperen Acet, 7. oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 00:14 Güncelleme: 09.03.2025 - 00:14
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        Alperen Acet 7. oldu!
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        Milli sporcu Alperen Acet, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler yüksek atlama finalini 7. sırada tamamladı.

        Hollanda'nın Apeldoorn kentindeki organizasyonda, 3. gün akşam seansında yüksek atlama finali yapıldı.

        Finalde yarışan milli atlet Alperen Acet, 2,17 metrelik derecesiyle 8 sporcu arasında 7. sırada yer aldı.

        Ukraynalı Oleh Doroshchuk, 2,34 metreyle altın madalyanın sahibi olurken, Çek Jan Stefela gümüş, İtalyan Matteo Sioli ise bronz madalya kazandı.

        Türkiye, yarın sona erecek organizasyonu madalyasız tamamladı.

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