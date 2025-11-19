NBA'de bu gece 9 karşılaşma oynanacak ve gözler Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston maçında olacak. Houston son olarak evinde Orlando'yu ağırladığı maçta Alperen'in içerden son saniye basketiyle skoru 102-102'ye getirdi ve maçı uzatmalara taşıdı. Uzatma diliminde ise rakibine 15-11 üstünlük kuran Houston, karşılaşmadan 117-113 galip ayrıldı. Milli yıldızımız Alperen Şengün maçı 30 sayı, 13 riband, 8 asist ve 2 blokla tamamlarken, en yüksek skor üreten isim 35 sayıyla Kevın Durant oldu. Bu kapsamda basketbolseverler Houston'ın Cleveland ile oynayacağı maçın tarihini ve saatini araştırmaya başladı. İşte detaylar...