        Cleveland- Houston Rockets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Cleveland- Houston Rockets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        NBA'de Houston Rockets, Cleveland Cavaliers'a konuk oluyor. Alperen ve Kevın Durant liderliğinde sezona fırtına gibi başlangıç yapan Houston, zorlu karşılaşmayı kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Öte yandan basketbolseverler karşılaşmanın yayıncı kuruluşunu ve başlama saatini merak ediyor. Peki, Cleveland- Houston Rockets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 19.11.2025 - 17:08 Güncelleme: 19.11.2025 - 17:08
        1

        NBA'de bu gece 9 karşılaşma oynanacak ve gözler Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston maçında olacak. Houston son olarak evinde Orlando'yu ağırladığı maçta Alperen'in içerden son saniye basketiyle skoru 102-102'ye getirdi ve maçı uzatmalara taşıdı. Uzatma diliminde ise rakibine 15-11 üstünlük kuran Houston, karşılaşmadan 117-113 galip ayrıldı. Milli yıldızımız Alperen Şengün maçı 30 sayı, 13 riband, 8 asist ve 2 blokla tamamlarken, en yüksek skor üreten isim 35 sayıyla Kevın Durant oldu. Bu kapsamda basketbolseverler Houston'ın Cleveland ile oynayacağı maçın tarihini ve saatini araştırmaya başladı. İşte detaylar...

        2

        CLEVELAND- HOUSTON MAÇI NE ZAMAN?

        Cleveland- Houston maçı 19 Kasım'ı 20 Kasım'a bağlayan gece (bu gece) TSİ 03.00'te oynanacak.

        3

        CLEVELAND- HOUSTON MAÇI HANGİ KANALDA?

        Rocket Arena'da oynanacak zorlu mücadele S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

        4

        CLEVELAND- HOUSTON MAÇI CANLI İZLE S SPORT LİNKİ

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport Plus’a üye olabilir ve Cleveland- Houston maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.

        https://www.ssportplus.com/

