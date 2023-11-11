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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün 24 sayı attı Houston Rockets seriye bağladı! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün 24 sayı attı Houston Rockets seriye bağladı!

        NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'a 117-110 yenilerek bu sezon 9 maçta 6. mağlubiyetini aldı. Minnesota'da 29 sayı, 12 ribaund ve 2 asistle double-double yapan Karl-Anthony Towns maçın en skorer ismi oldu. Cedi Osman ise toplamda 16 dakika süre alırken 2 sayı, 2 asist üretti. Houston Rockets ise üst üste 5. galibiyetini alırken, milli basketbolcu Alperen Şengün 24 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 10:55 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:55
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        Alperen Şengün'den 24 sayı!
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        NBA'de normal sezon 9 maç ile devam etti. Batı Konferansı ekiplerinden San Antonio Spurs, sahasında Minnesota Timberwolves’a 117-110 mağlup olarak 9 maçta sezonun 6. yenilgisini aldı. Minnesota’da 29 sayı, 12 ribaund ve 2 asistle double-double yapan Karl-Anthony Towns, takımını galibiyete taşıdı. Konuk ekipte Anthony Edwards 28 sayı, 7 ribaund ve 5 asist ve Rudy Gobert ise 11 sayı, 10 ribaund ve 1 asistlik katkı verdi. Spurs’ta ise Devin Vassell ve Victor Wembanyama’nın 29’ar sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Ev sahibi takımda 16 dakika parkede kalan milli basketbolcu Cedi Osman, 2 sayı ve 2 asistle katkı verdi.

        ALPEREN ŞENGÜN'ÜN 24 SAYISI HOUSTON'A ÜST ÜSTE 5. GALİBİYETİ GETİRDİ

        Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Houston Rockets, konuk ettiği New Orleans Pelicans’ı 104-101 mağlup ederek, üst üste 5. maçını kazandı. New Orleans’da, Brandon Ingram 31 sayı, 6 ribaund, 5 asistle mağlubiyeti önleyemedi. Houston’da ise Jalen Green 25 sayı, 1 ribaund, 1 asist ve Fred VanVleet ise 20 sayı, 8 asist, 3 ribaund ile galibiyetin mimarı oldular. Karşılaşmada Houston formasıyla 33 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün de 24 sayı, 8 ribaund ve 3 asistlik performans sergiledi.

        NBA’de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

        Detroit Pistons: 106 - Philadelphia 76ers: 114

        Washington Wizards: 117 - Charlotte Hornets: 124

        Boston Celtics: 121 - Brooklyn Nets: 107

        Houston Rockets: 104 - New Orleans Pelicans: 101

        Memphis Grizzlies: 121 - Utah Jazz: 127

        San Antonio Spurs: 110 - Minnesota Timberwolves: 117

        Dallas Mavericks: 144 - Los Angeles Clippers: 126

        Phoenix Suns: 119 - Los Angeles Lakers: 122

        Sacramento Kings: 105 - Oklahoma City Thunder: 98

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