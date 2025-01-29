Alperen Şengün 4 bin sayı barajını aştı!

NBA'de 4 maç yapıldı. Hawks'a konuk olan Rockets'ta 29 dakika süre alan Alperen Şengün, 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı. İstatistiklerine 2 asist ve 1 top çalma da ekleyen Alperen, 4. sezonunu geçirdiği NBA kariyerinde 4 bin 12 sayıya ulaştı.

Batı Konferansı'nda 32 galibiyet, 14 mağlubiyetle ikinci sırada bulunan Rockets'ta Jalen Green 25 sayı, 7 ribaunt ve Jae'Sean Tate 16 sayı, 3 ribaunt üretti.

Art arda 6 olmak üzere 25. yenilgisini yaşayan Hawks'ta ise Trae Young 21 sayı, 9 asist ve De'Andre Hunter 16 sayı, 5 ribauntluk katkı sağladı.