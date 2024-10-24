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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'den ilk maçta 'double-double'! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'den ilk maçta 'double-double'!

        Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, NBA'de yeni sezona double-double yaparak başladı. 22 yaşındaki milli pivot, takımı Houston Rockets'ın Charlotte Hornets'a 110-105 mağlup olduğu maçta 25 sayı, 18 ribaundluk performans sergiledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 11:30 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:46
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        Alperen'den ilk maçta 'double-double'!
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        NBA'de (Amerikan Basketbol Ligi) yeni sezonun ilk maçına çıkan Alperen Şengün'lü Houston Rockets, sahasında Charlotte Hornets'a 110-105 mağlup oldu.

        Houston forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 2024-25 sezonunun ilk maçında harika bir performans sergileyerek mücadeleyi 25 say, 18 ribaundla tamamladı.

        Karşılaşmada yaklaşık 34 dakika süre alan ve 'double-double' yapan 22 yaşındaki genç pivot, 10/22 şut isabeti buldu ve ayrıca 5 asist, 4 top çalma ve 1 blok kaydetti.

        Hornets cephesinde LaMelo Ball 34 sayı, 11 asist ve 8 ribaundla takımını galibiyete taşıyan isim oluken, Tre Mann 24 sayı ve 6 ribaund ile katkı verdi. Vasilije Micic ise 16 dakikada 5 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

        ADEM BONA'DAN 2 SAYI, 1 RİBAUND

        Milwaukee Bucks, Wells Fargo Center'de karşı karşıya geldiği Philadelphia 76ers'ı 124-109'luk skorla yendi. Milwaukee'de Damian Lillard 30 sayı, 9 asistle ön plana çıkarken, Giannis Antetokounmpo 25 sayı, 14 ribaund ile double double yaptı. Bu sezon draft edilen ve Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Adem Bona, Philadelphia ile ilk maçına çıktı ve 3 dakika sürede 2 sayı, 1 ribaund üretti. Ev sahibi ekipte Tyrese Maxey 25 sayı, Kelly Oubre 21 sayı ve Andre Drummond 10 sayı, 13 ribaund ile oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.

        NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

        Detroit Pistons: 109 - Indiana Pacers: 115

        Toronto Raptors: 106 - Cleveland Cavaliers: 136

        Atlanta Hawks: 120 - Brooklyn Nets: 116

        Philadelphia 76ers: 109 - Milwaukee Bucks: 124

        Miami Heat: 97 - Orlando Magic: 116

        Houston Rockets: 105 - Charlotte Hornets: 110

        New Orleans Pelicans: 123 - Chicago Bulls: 111

        Utah Jazz: 124 - Memphis Grizzlies: 126

        Los Angeles Clippers: 113 - Phoenix Suns: 116

        Portland Trail Blazers: 104 - Golden State Warriors: 139

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