Alperen Şengün'ün 33 sayısı Houston'a galibiyeti getirdi

NBA’de normal sezon mücadelesinde Utah Jazz ile karşı karşıya gelen Houston Rockets karşılaşmadan 121-110 skorla galip ayrıldı.

Rockets, 74'üncü maçında 48'inci galibiyetini alırken temsilcimiz Alperen maça damga vurdu. Genç pivot 32 dakikada 33 sayı, 10 ribaund, 2 blok ile tüm gözleri üzerine çekerek takımına galibiyet kazandırdı.

Bu sonuçla Houston Rockets Batı Konferansı'nda ikinci sıradaki yerini korudu.

Houston’da diğer oyuncuların skora katkısı ise şu şekilde;

Jalen Green 21 sayı, 6 asist

Amen Thompson 15 sayı, 10 ribaund

Tari Eason 15 sayı

Jabari Smith 11 sayı, 10 ribaund