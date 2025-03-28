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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün 33 sayısı Houston'a galibiyeti getirdi - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'ün 33 sayısı Houston'a galibiyeti getirdi

        NBA'de milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün 33 sayı ve 10 ribaund kaydettiği gecede Houston Rockets, rakibi Utah Jazz'ı 121-110 mağlup etti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:10
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        Alperen'in 33 sayısı galibiyeti getirdi
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        NBA’de normal sezon mücadelesinde Utah Jazz ile karşı karşıya gelen Houston Rockets karşılaşmadan 121-110 skorla galip ayrıldı.

        Rockets, 74'üncü maçında 48'inci galibiyetini alırken temsilcimiz Alperen maça damga vurdu. Genç pivot 32 dakikada 33 sayı, 10 ribaund, 2 blok ile tüm gözleri üzerine çekerek takımına galibiyet kazandırdı.

        Bu sonuçla Houston Rockets Batı Konferansı'nda ikinci sıradaki yerini korudu.

        Houston’da diğer oyuncuların skora katkısı ise şu şekilde;

        Jalen Green 21 sayı, 6 asist

        Amen Thompson 15 sayı, 10 ribaund

        Tari Eason 15 sayı

        Jabari Smith 11 sayı, 10 ribaund

        Utah Jazz cephesinde ise en skorer oyuncu 21 sayıyla Collin Sexton olurken Keyonte George 17 sayı, 8 asist ile talip etti. Kyle Filipowski’nin ise 16 sayı, 7 ribaund istatistiği bulunuyor.

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        Gecenin diğer sonuçları:

        Cavaliers 124 – 116 Spurs

        Wizards 109 – 162 Pacers

        Magic 92 – 101 Maveriscks

        Heat 122 – 112 Hawks

        Bulls 119 – 117 Lakers

        Thunder 125 – 104 Grizzlies

        Jazz 110 – 121 Rockets

        Kings 128 – 107 Trail Blazers

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