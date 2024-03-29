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        Haberler Kültür-Sanat Alphecca Ensemble’dan Pera Müzesi'nde Bahar Esintileri

        Alphecca Ensemble’dan Pera Müzesi'nde Bahar Esintileri

        Pera Klasikleri konserleri çerçevesinde 6 Nisan'da, 'Klasik Dönem Rüzgârı' temasıyla, gerçekleşecek konserde Alphecca Ensemble Pera Müzesi'nde bahar rüzgarları estirecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 00:06 Güncelleme: 29.03.2024 - 00:06
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        Alphecca Ensemble'dan Bahar Esintileri
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri konserlerinde bu ay Alphecca Ensemble’ı ağırlıyor. “Klasik Dönem Rüzgârı” temasıyla gerçekleşecek konser, bahar esintilerine eşlik edecek.

        Elif Kay Ergen, Salih Necdet Coşkun, Orkun Uyar ve Melisa Büyükyörük’ten oluşan nefesli çalgılar topluluğu, konserde Mozart, Haydn, Danzi ve Beethoven’dan eserler seslendirecek.

        Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı katta, 6 Nisan Cumartesi saat 20.00’de gerçekleşecek konser, dinleyenleri tarihi ve büyülü bir atmosfer içerisinde müzikal bir yolculuğa çıkaracak. Konserin biletleri Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir.

        Alphecca Ensemble

        Elif Kay Ergen (Flüt)

        Salih Necdet Coşkun (Obua)

        Orkun Uyar (Klarnet)

        Melisa Büyükyörük (Fagot)

        Kübra Çadırcıoğlu Uyar (Korno)

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        #Alphecca Ensemble
        #Pera Müzesi
        #konser
        #sergi
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