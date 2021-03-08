Son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatSinema
ABONE OL

Altan Karındaş toprağa verildi

Marmaris ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 93 yaşında yaşamını yitiren sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, gözyaşları içinde toprağa verildi

Altan Karındaş toprağa verildi
Son yolculuğuna uğurlandı
0:00 / 0:00
DHA

Altan Karındaş, son yolculuğuna uğurlandı.
10 yıldır Marmaris Belediyesi İkinci Bahar Sosyal Tesisi'nde kalan ve bir süre önce koronavirüs salgını nedeniyle ilçenin kırsal Turunç Mahallesi'ndeki müstakil bir eve taşınan sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, buradaki evinde 13 gün önce aniden rahatsızlandı. Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karındaş, tedaviye alındı. Karındaş, doktorların müdahalesine rağmen geçen 6 Mart sabahı yaşamını yitirdi. Karındaş'ın yapılan otopsinde ölüm nedeni çoklu organ yetmezliği olarak belirtildi.
Karındaş için bugün ikindide Armutalan Mahallesi'ndeki Armutalan Camii'nde, pandemi kurallarına uygun şekilde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk ve Burak Demirtaş, ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Selma Sonat ve yaşamını yitiren Karındaş'ın mahalleden dostları katıldı.

Usta oyuncu Altan Karındaş'ın 'Evladım' dediği ve tüm defin işlemlerini kendisinin yapmasını vasiyet ettiği Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy cenaze törenindeki konuşmasında, "Sayın büyüğüm ile sürekli görüşürdük. Pandemi sonrası telefonla görüşmeyi sürdürdük. Bana, 'Sen benim evladımsın, yerin çok başka' derdi. Huzurevinde ve eve çıktığında hep görüştük. İlahi takdir. Bugün bana vasiyet ettiği son görevimi yerine getiriyorum. Çok üzgünüm mekanı cennet olsun, sevenlerine sabır dilerim" dedi.

Ertuğ Şevket Aksoy

Altan Karındaş'ı 15 yıl önce Marmaris'te yaşamaya ikna eden ve sürekli görüşen sinema ve tiyatro sanatçısı Selma Sonat da "Altan Karındaş ile usta çırak ilişkisinde uzun süre tiyatrolarda oynadık. Dünya zekisi, kafası çok iyi çalışan, gençliğinde çok iyi sporcu ve iyi bir usta idi. Çok oyuncu yetiştirdi. Altan ablayı tanıyan herkes için çok üzücü. Son 1.5 yılda çok sanatçı kaybettik. Altan abla Marmaris'te yaşadı. Oyuncu ölene kadar sahnede olmalı diye düşünürüz. Bizim ülkemizde böyle değil. Belli yaşta kenara çekilmek zorunda kalırsınız. Aramazlar, sormazlar. Altan ablamızın kırgınlığı bu nedenleydi. Tüm oyuncular için bu üzücü durum geçerli" diye konuştu.

Selma Sonat

Altan Karındaş'ın komşusu Berrin Uzak da "Sürekli şehir dışında idim. Mahallemize taşındığını öğrendim. Kendisi ile yüz yüze gelip tanışma fırsatım olmamıştı. Ailecek filmlerini çok izlerdik. Son görevimi yapmaya geldim" dedi. Altan Karındaş'ın cenazesi kılınan namazın ardından Armutalan Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Altan Karındaş, İstanbul Belediye Konservatuarı'nda şan ve tiyatro eğitimi aldı. Sanat hayatına 1951'de Muhsin Ertuğrul'un Küçük Sahne'sinde başladı. Çok sayıda oyun, film ve dizide rol aldı. Son olarak 2019 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü için çekilen 'Ayağa Kalk' adlı kısa film için kamera karşısına geçti. 15 yıl önce Marmaris'e yerleşti. 2011'de Marmaris Belediyesi İkinci Bahar Sosyal Tesisi'ne yerleşti. 11 yıl burada kalan sanatçı 4 ay önce ilçenin kırsalında bulunan Turunç Mahallesi'nde kiralık bir eve taşındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hülya Koçyiğit İstanbul Sinema Müzesi'ni değerlendirdi
KÜLTÜR-SANATHülya Koçyiğit ile müzede bir gün
'Muses' ile kadın haklarına dikkat çekecekler
KÜLTÜR-SANATKadın haklarına dikkat çekecekler
'Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması' finalistleri belirlendi.
KÜLTÜR-SANATSenaryo yarışması finalistleri belli oldu
"Selma Gürbüz'ün eserlerinde kadın imgeleri" söyleşisi İstanbul Modern'de
KÜLTÜR-SANAT“Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer”
Pera Film’den 8 Mart’a Özel Retrospektif: 'Sadie Benning: Direniş Günlükleri'
KÜLTÜR-SANATPera Film’den 8 Mart’a Özel Retrospektif
SHOW TV'nin Yıldızları Kadınlar Günü'nü kutladı
KÜLTÜR-SANATKadınlar Günü'nü kutladılar
Meryem Uzerli'den çarpıcı açıklamalar! Son dakika magazin haberleri
KÜLTÜR-SANATMeryem Uzerli'den özel açıklamalar
Kadınlar Günü Türkiye'de 100 yaşında! Türkiye'de kadın hareketi
KÜLTÜR-SANATKadınlar Günü Türkiye'de 100 yaşında
Ercan Yazgan vefatının 3'üncü yılında anılıyor
KÜLTÜR-SANATErcan Yazgan anılıyor
Son dakika: Hollywood, Thomas Edison'a telif vermekten kaçınılması sonucu oluştu
KÜLTÜR-SANAT153 ülkeden daha zengin