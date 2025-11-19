Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Altay Bayındır: Biz Türkiye'yiz ve sonuna kadar mücadele ederiz - Futbol Haberleri

        Altay Bayındır: Biz Türkiye'yiz ve sonuna kadar mücadele ederiz

        A Milli Futbol Takımımızın file bekçisi Altay Bayındır, İspanya'yla 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye'yiz ve sonuna kadar mücadele ederiz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 01:33 Güncelleme: 19.11.2025 - 01:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Biz Türkiye'yiz, sonuna kadar mücadele ederiz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında İspanya'yla 2-2 berabere kalan milli takımımızın kalecisi Altay Bayındır, açıklamalarda bulundu.

        "BİZ TÜRKİYE'YİZ VE SONUNA KADAR MÜCADELE EDERİZ"

        Milli file bekçisi, "Galibiyete çok yakındık, beraberlik için üzüldük. Daha mutlu gidebilirdik ülkemize. İspanya da iyi bir takım. Biz de kaliteli oyunculara sahibiz. Ülkemiz ve bizim için güzel bir maç oldu. Mutluyuz, İnşallah böyle devam eder." dedi.

        REKLAM

        Sözlerine devam eden Altay Bayındır, "İlk maçtan sonra gerekli dersleri çıkardık, analizleri yaptık. Ona göre sahada bir oyun sergiledik. Biz Türkiye'yiz ve sonuna kadar mücadele ederiz. Galibiyeti alamadığımız için üzgünüz." diye konuştu.

        "İHTİYACIM VARDI"

        Altay Bayındır, "Birçok isim oynamadı ama oynayanlar elinden geleni yaptı. Buradaysanız, kaliteniz vardır. Kalitenizi sahada göstermeniz lazım. Burada herkes aynı değerde ve herkesin hazır olması lazım. Kafa olarak aşağıda düşsen, aşağı düşürmeye de çalışsalar sonuna kadar devam. Sürekli maçı düşündüm ve özgüvenim yüksekti. Böyle bir maça ihtiyacım vardı. Kendim ve takımım adına mutluyum. Kazanmadık, çok fazla havaya girmenin de anlamı yok." açıklamasını yaptı.

        REKLAM

        Milli futbolcu, "Yolumuz uzun, ülkemizi sevindirmemiz lazım. İnsanların buna çok ihtiyacı var." dedi.

        KALEDEKİ REKABET

        Kaledeki rekabet ile ilgili konuşan Altay Bayındır, "Mert ağabey büyüğümüz. Uğurcan, Muhammet... Herkes kaliteli. Kimin oynadığının bir önemi yok, armaya hizmet ediyorsun. O niye oynadı, bu niye oynadı gibi şeylere girmemek lazım. Kim oynarsa oynasın, çalışmaya devam ettim. Diğer oyuncuları destekledim. Hocam şans verirse oynarım, oynamazsam oynayanı desteklerim. Benim yapım böyle." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        İsrail mülteci kampına saldırdı
        İsrail mülteci kampına saldırdı
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesinde!
        Atı asfaltta sürükledi!
        Atı asfaltta sürükledi!
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!