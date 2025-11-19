Altay Bayındır: Biz Türkiye'yiz ve sonuna kadar mücadele ederiz

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında İspanya'yla 2-2 berabere kalan milli takımımızın kalecisi Altay Bayındır, açıklamalarda bulundu.

Sözlerine devam eden Altay Bayındır, "İlk maçtan sonra gerekli dersleri çıkardık, analizleri yaptık. Ona göre sahada bir oyun sergiledik. Biz Türkiye'yiz ve sonuna kadar mücadele ederiz. Galibiyeti alamadığımız için üzgünüz." diye konuştu.

Milli file bekçisi, "Galibiyete çok yakındık, beraberlik için üzüldük. Daha mutlu gidebilirdik ülkemize. İspanya da iyi bir takım. Biz de kaliteli oyunculara sahibiz. Ülkemiz ve bizim için güzel bir maç oldu. Mutluyuz, İnşallah böyle devam eder." dedi.

"İHTİYACIM VARDI"

Altay Bayındır, "Birçok isim oynamadı ama oynayanlar elinden geleni yaptı. Buradaysanız, kaliteniz vardır. Kalitenizi sahada göstermeniz lazım. Burada herkes aynı değerde ve herkesin hazır olması lazım. Kafa olarak aşağıda düşsen, aşağı düşürmeye de çalışsalar sonuna kadar devam. Sürekli maçı düşündüm ve özgüvenim yüksekti. Böyle bir maça ihtiyacım vardı. Kendim ve takımım adına mutluyum. Kazanmadık, çok fazla havaya girmenin de anlamı yok." açıklamasını yaptı.

Milli futbolcu, "Yolumuz uzun, ülkemizi sevindirmemiz lazım. İnsanların buna çok ihtiyacı var." dedi.

KALEDEKİ REKABET

Kaledeki rekabet ile ilgili konuşan Altay Bayındır, "Mert ağabey büyüğümüz. Uğurcan, Muhammet... Herkes kaliteli. Kimin oynadığının bir önemi yok, armaya hizmet ediyorsun. O niye oynadı, bu niye oynadı gibi şeylere girmemek lazım. Kim oynarsa oynasın, çalışmaya devam ettim. Diğer oyuncuları destekledim. Hocam şans verirse oynarım, oynamazsam oynayanı desteklerim. Benim yapım böyle." değerlendirmesinde bulundu.