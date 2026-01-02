Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Altay bebek davasında iddianame kabul edildi, iki şüpheliye müebbet istemi

        Altay bebek davasında iddianame kabul edildi, iki şüpheliye müebbet istemi

        Altay bebeğin böcek ilacından ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi. B.Ö. ve E.G. hakkında "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet, 5 kişinin zehirlenmesi için "silahla kasten yaralama"dan ayrı ayrı 4'er yıla kadar hapis talep edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 18:38 Güncelleme: 02.01.2026 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altay bebek davasında iddianame kabul
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'de böcek ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesi ve 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin 2 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesi ve 5 kişinin zehirlenmesi olayıyla ilgili hazırlanan iddianame, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, tutuklu bulunan şüpheliler B.Ö. ile E.G. hakkında, "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet, 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin ise "silahla kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

        Şüpheliler, 13 Nisan'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

        REKLAM

        NE OLMUŞTU?

        İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 11 Kasım 2024'te, böcek ilaçlamasından 3 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 5 kişi tedavileri sonrası taburcu edilirken binada boşaltılmıştı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden, ilaçlama firmasında çalışan ve ilaçlamayı yapan firmanın sahibi B.Ö. (47) ile ona yardım eden E.G. (44) tutuklanmıştı. Şüpheliler, daha sonra adli kontrol kararıyla salıverilmişti. Adalet Bakanlığı 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Altay bebeğin kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği yönünde mütalaa vermişti.

        1. Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümünün binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı zehirlenmeyle meydana geldiği yönünde görüş bildirmişti. Şüpheliler B.Ö. ve E.G, ihtisas kurullarından gelen raporların ardından yeniden tutuklanmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheliler B.Ö. ve E.G'nin cezalandırılması talep edilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arnavutköy'de 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

        Arnaavutköy'de 14 yaşındaki M.A.D. zincir marketin önüne gelerek silahla ateş açıp kaçtı. Saldırıda yaralanan olmazken, marketin camları kırıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        #altay bebek
        #böcek zehirlenmesi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Bitlis'te yaşandı! Araçlar kara gömüldü!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı