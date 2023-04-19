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Altay taraftarına kavuşuyor, Göztepe taraftarı alınmayacak

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü İzmir derbisinde Göztepe'yi konuk edecek Altay, derbide uzun süre sonra taraftarına kavuşmanın sevincini yaşayacak

Altay taraftarına kavuşuyor, Göztepe taraftarı alınmayacak
DHA

İlk yarıda Göztepe'nin ev sahipliğinde Gürsel Aksel Stadı'nda yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kalan maçın ardından iki takım da hükmen yenilgi cezası almış, Altay'a 6 maç, Göztepe'ye ise 4 maç iç sahada seyircisiz oynama cezası verilmişti. İstenmeyen olaylarda Altay tribününden ateşlenen bir işaret fişeği Göztepeli bir taraftarın yüzüne isabet ederken, sahaya giren Göztepeli bir taraftar ise Altay kalecisi Ozan'ın başında korner direğini parçalamıştı.

Türkiye ve dünya gündemini uzun süre meşgul eden 27 Kasım 2022'deki olaylı derbiden sonra Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çıktığı Boluspor, Pendikspor, Adanaspor, Manisa FK, Sakaryaspor ve Altınordu müsabakalarını boş tribünler önünde oynayarak 12'nci adamdan mahrum kaldı. Evindeki son seyircili maçını 21 Kasım'da Gençlerbirliği ile oynayan siyah-beyazlılar, 154 gün sonra İzmir'de taraftarıyla buluşacak. Göztepe derbisindeki olaylar nedeniyle taraftarından yoksun kalan takımın sevenleriyle buluşması yine derbide olacak. Altaylı taraftarların kümede kalma mücadelesi veren takımlarına ezeli rakipleri karşısında tribünleri doldurarak destek vermesi bekleniyor.

GÖZTEPE TARAFTARI STADA ALINMAYACAK

Ligde ilk yarıda oynanan olaylı Göztepe-Altay maçı sonrası İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla pazar günü oynanacak Altay-Göztepe derbisinde sarı-kırmızılı taraftarlar Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na alınmayacak. Kurulun bu kararı Altay'ın 30'uncu haftada Sakaryaspor'u konuk ettiği ve Sakaryaspor taraftarının stada alınmadığı maçla birlikte aldığı öğrenildi. Kararın 3 Nisan'dan önce hem Altay hem de Göztepe kulübüne tebliğ edildiği bildirildi. Altay'ın Göztepe'ye seyirci yasağı gelmesi için bir girişimde bulunmadığı da ifade edildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan derbi kulüplerin talebiyle son anda konuk Altay taraftarlarına açılmış ancak yaşanan tribün olayları İzmir ve Türk futboluna kara leke olarak geçmişti.

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