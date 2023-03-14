Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig Altay Altay’da Marco Paixao varsa sorun yok
ABONE OL

Altay’da Paixao varsa sorun yok

Altay’ın bu sezon ligde attığı 27 golün 14’üne imza atan Marco Paixao, gollerine hız kesmeden devam ediyor.

Altay’da Marco Paixao varsa sorun yok
İHA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay forması giyen Marco Paixao, bu sezon kaydettiği gollerle takımını taşımaya devam ediyor. Portekizli oyuncu, bu sezon ligde 23 maça çıkarken, 14 gol kaydetti. Paixao’nun fileleri havalandırdığı karşılaşmalarda İzmir temsilcisi, 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan topladı.

Altay, ligde Marco Paixao’nun gol atamadığı hiçbir müsabakada ise galibiyete ulaşamadı. Siyah-beyazlıların kazandığı Bodrumspor (1), Sakaryaspor (2), Altınordu (1), Gençlerbirliği (1), Boluspor (1) ve Eyüpspor (1) müsabakalarında 38’lik yıldız en az bir gol üretmeyi başardı.

Öte yandan tecrübeli golcü bu sezon attığı 14 golle, Spor Toto 1. Lig’deki gol krallığı yarışında da Sakaryaspor forması giyen 16 gollü Kabongo Kassongo’nun ardından ikinci sırada yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe'de flaş gelişme: Brezilya ve Jorge Jesus'un görüşme tarihi
FUTBOL Brezilya ve Jesus için tarih!
Mert Günok'un dönüşü: Beşiktaş'ın kaledeki güvencesi
FUTBOL Mert Günok'un dönüşü!
Hollanda devi Ajax, Ferdi Kadıoğlu için geliyor!
FUTBOL Avrupa devi Ferdi için geliyor!
Kerem Aktürkoğlu'na büyülü dokunuş!
FUTBOL Kerem'e büyülü dokunuş!
Fenerbahçe'nin Roma ile yaptığı Nicolo Zaniolo görüşmesi ortaya çıktı - Serdar Ali Çelikler transfer görüşmesini anlattı - Son dakika FB haberleri
FUTBOL Zaniolo görüşmesi ortaya çıktı
Manchester City RB Leipzig maçı ne zaman ve saat kaçta? Manchester City RB Leipzig maçı hangi kanalda yayınlanacak?
FUTBOL Manchester City RB Leipzig maçı ne zaman?
Başakşehir, Avrupa kupalarında 50. maçına çıkacak
FUTBOL Başakşehir, Avrupa kupalarında 50. maçına çıkacak
Cesare Prandelli emeklilik kararı aldığını açıkladı
FUTBOL Cesare Prandelli'den emeklilik kararı
Okan Buruk: Ana amacımız rekor kırmak değildi
FUTBOL ''Ana amacımız rekor kırmak değildi''
Hüseyin Eroğlu: Şu an lideriz, önemli olan şampiyon olmak
FUTBOL ''Şu an lideriz, önemli olan şampiyon olmak''

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.