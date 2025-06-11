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        Haberler Gündem Güncel Altın atölyesinde gazdan zehirlendiler! | Son dakika haberleri

        Altın atölyesinde gazdan zehirlendiler!

        İstanbul Bahçelievler'de korkutan bir olay yaşandı. Kuyumcukent'te bir altın atölyesinde eritim sırasında ortaya çıkan gazdan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 12:36 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:36
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        Altın atölyesinde gazdan zehirlendiler!
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        Bahçelievler'de altın atölyesinde eritim sırasında açığa çıkan gazdan etkilenerek zehirlenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

        AA'da yer alan habere göre Yenibosna Mahallesi'ndeki Kuyumcukent’te faaliyet gösteren atölyede 3 işçi, altın eritimi yaptıkları sırada ortaya çıkan amonyak gazından zehirlendi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenen Atilla Ş. (47), Halil D. (57) ve Abdullah Ş. (35) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

        *Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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