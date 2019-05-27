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"Altın bulmaya geldik!" Kaçak define avcısı ölü taklidi yaptı!

İHA

Bursa'da kaçak define arayan 5 kişiyi polis ekipleri yaptıkları operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Avcılardan bir kişi ise ölü taklidi yaparak gizlendiği otların arasında polis ekipleri tarafından yakalandı

kaçak define kazısı

Bursa'nın Yıldırım İlçesi Akçağlayan Mahallesi'nde sahura kalkan mahalle sakinleri, ormanın içerisinden kazma ve kürek sesleri duyunca, 155 Polis İmdat Hattı'na ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri film sahnelerini aratmayan operasyon düzenledi. Ekipler ormanın içerisine doğru sessiz bir şekilde ilerlerken yaklaşık 3 metrelik çukur kazan dört kişiyi kazdıkları kuyunun içerisinde suç üstü yakaladı.

NEFESİNİ TUTARAK SAKLANDI

İHA'da yer alan habere göre şüphelilerden bir kişi ormanın derinliklerine doğru kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri fenerle çevrede kaçan define avcısını yakalamak için arama başlattığı sırada bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Yanına yaklaştığında otların arasında nefesini tutarak saklanmaya çalışan ve kaçan şüpheli olduğunu tespit eden ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak etkisiz hale getirdi.

5 ŞÜPHELİNİN DE İFADESİ ALINDI

Şüphelileri kazdıkları kuyuda bekleten ekipler üst aramalarını yaptıktan sonra polis otosuna bindirerek ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Emniyette kimliklerini tespit eden ekipler şüpheliler A.Ç., (47) R.A., (48) T.Ç., (46) İ.G. ve (56) Y.E.'nin ifadelerini alındı.

"ALTIN BULMAYA GELDİK"

Şüpheliler ifadelerinde, kazdıkları yerde altın olduğunu ve onu bulmak için beş arkadaş buluşarak buraya geldiklerini fakat yakalandıkları için korktuklarını ve bir daha yapmayacaklarını belirtikleri öğrenildi. Beş şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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