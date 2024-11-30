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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 1 Aralık 2024 CANLI | Altında ibre yukarı yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, tam, ata, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları alış-satış tablosu 1 Aralık: Bugün ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 30 Kasım 2024 Cumartesi günü için araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor. Kapalıçarşı son dakika verileri ile bugün gram altın fiyatı 2.960 TL'den işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 4.736 TL seviyesinde seyrediyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler ''Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 1 Aralık 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 07:54 Güncelleme: 30.11.2024 - 23:56
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        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bir süredir dalgalı seyreden altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Kapalıçarşı’dan alınan anlık verilere göre; gram altın fiyatı, 2 bin 960 liradan alıcı bulurken 22 ayar bilezik ise 2 bin 753 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve anlık Kapalıçarşı verileri ile 1 Aralık 2024 altın fiyatları son durum…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        30 Kasım Cumartesi günü gram altın, 2 bin 960 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 736 liradan işlem görüyor.

        22 ayar bilezik 2 bin 753 liradan, ata altın ise 20 bin 081 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        2.960,53

        2.961,83

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.608,54

        2.677,75

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        4.736,85

        4.842,58

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        18.947,40

        19.311,10

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        19.628,00

        19.839,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        9.444,09

        9.685,17

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        18.947,40

        19.311,10

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        19.919,82

        20.426,28

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.631,00

        2.477,33

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        2.745,88

        2.904,94

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        48.767,00

        49.483,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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