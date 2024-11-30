Altın fiyatları alış-satış tablosu 1 Aralık: Bugün ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Canlı altın fiyatları 30 Kasım 2024 Cumartesi günü için araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor. Kapalıçarşı son dakika verileri ile bugün gram altın fiyatı 2.960 TL'den işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 4.736 TL seviyesinde seyrediyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler ''Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 1 Aralık 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel alış-satış rakamları…
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bir süredir dalgalı seyreden altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Kapalıçarşı’dan alınan anlık verilere göre; gram altın fiyatı, 2 bin 960 liradan alıcı bulurken 22 ayar bilezik ise 2 bin 753 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve anlık Kapalıçarşı verileri ile 1 Aralık 2024 altın fiyatları son durum…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
30 Kasım Cumartesi günü gram altın, 2 bin 960 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 736 liradan işlem görüyor.
22 ayar bilezik 2 bin 753 liradan, ata altın ise 20 bin 081 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
2.960,53
2.961,83
ALTIN/ONS FİYATI
2.608,54
2.677,75
ÇEYREK ALTIN FİYATI
4.736,85
4.842,58
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
18.947,40
19.311,10
TAM ALTIN FİYATI
19.628,00
19.839,00
YARIM ALTIN FİYATI
9.444,09
9.685,17
ZİYNET ALTINI FİYATI
18.947,40
19.311,10
ATA ALTIN FİYATI
19.919,82
20.426,28
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.631,00
2.477,33
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
2.745,88
2.904,94
GREMSE ALTIN FİYATI
48.767,00
49.483,00