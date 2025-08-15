Canlı altın fiyatları yükseldi! 15 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?
Haftanın beşinci işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları anlık grafiği değişmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklerken, Türkiye'de döviz kurlarındaki dalgalanmalar da fiyatlar üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Altının ons fiyatı 3.335 dolardan işlem gördü. Peki 15 Ağustos 2025 Cuma Bugün 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları alış satış rakamlarında son durum
Canlı altın fiyatları hareketlendi. Altın alım satım yapmak isteyenler 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, yarım, ons, gram ve çeyrek altın fiyatı alış satış rakamlarını öğrenmek istiyor. Küresel ekonomik dinamikler ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde altın etkilenmeye devam ediyor. Peki, 15 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para? İşte canlı altın fiyatları
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.029,1500
Satış: 7.183,5300
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.398,92
Satış: 4.399,34
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.354,87
Satış: 3.355,45
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.410,26
Satış: 3.375,20
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.153,10
Satış: 28.683,70
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.154,34
Satış: 29.894,00
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.418,00
Satış: 71.932,00
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4,012,17
Satış: 4.217,21
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28,153,10
Satış: 28.683,70
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14,030,67
Satış: 14.383,99
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.672,00
Satış: 28.815,00