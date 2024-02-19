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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları: 19 Şubat Pazartesi canlı altın tablosu ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında yükseliş sürüyor! 19 Şubat altın fiyatları

        Altın fiyatlarına dair tüm gelişmeler takip ediliyor. Altın, haftanın ilk gününe yükseliş ile başladı. Çeyrek altın 3.275 TL seviyesini gördü! İşte, 19 Şubat Pazartesi canlı altın tablosu ile çeyrek, gram ve tüm altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 07:31 Güncelleme: 19.02.2024 - 07:31
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        1

        Altın fiyatları, yakından takip ediliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. İşte, 19 Şubat Pazartesi canlı altın tablosu ile 14 ayar bilezik gramı, çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

        2

        ALTINDA HAREKETLİLİK!

        Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Pazar günü 1.994 TL'den alıcı bulan gram altın bugün 2.002 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde çeyrek altında da olumlu yönde bir artış söz konusu. Dün 3.191 TL olan çeyrek bugün 3.204 TL'den alıcı buluyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.002,97

        Satış: 2.003,26

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.019,45

        Satış: 2.019,70

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.204,75

        Satış: 3.275,33

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 12.819,01

        Satış: 13.061,25

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.389,48

        Satış: 6.550,66

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 12.819,01

        Satış: 13.061,25

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 13.684,74

        Satış: 14.025,24

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.097,99

        Satış: 1.484,57

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.879,73

        Satış: 1.994,75

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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