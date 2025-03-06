Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 7 MART 2025: Altın düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları düşüşte! 7 Mart bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 6 Mart 2025 Cuma yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Geçtiğimiz haftaki düzeltme hareketi sonrasında durgunlaşan altın, yeni güne de yatay seyirde başladı. Anlık verilere göre gram altın, 3 bin 403 lira seviyesinde seyrederken, çeyrek altın 5 bin 564 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 7 Mart 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 07:33 Güncelleme: 07.03.2025 - 00:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları alış-satış tablosu araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, hafta başında Kongre'de yaptığı açıklamalar sonrası altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, haftanın son iş gününde de yatay seyrediyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 403 liradan işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 564 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Mart 2025 Canlı altın fiyatları grafiği...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.401,4260

        Satış: 3.402,0180

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.442,2500

        Satış: 5.563,1300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.918,2000

        Satış: 2.920,5800

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.780,5300

        Satış: 22.191,0500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.492,00

        Satış: 22.612,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.858,39

        Satış: 11.132,54

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.786,09

        Satış: 22.197,56

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.818,09

        Satış: 23.390,06

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.877,80

        Satış: 2.754,65

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.147,00

        Satış: 3.310,30

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 55.886,00

        Satış: 56.417,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Emekli bayram ikramiyesi son durum
        Emekli bayram ikramiyesi son durum
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişisel hesaplar peşinde asla değiliz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişisel hesaplar peşinde asla değiliz
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Çay ocağına silahlı saldırı: 5 yaralı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 5 yaralı
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Tur henüz bitmedi"
        "Tur henüz bitmedi"
        Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi
        Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor
        Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor
        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı
        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı
        Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor
        Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"