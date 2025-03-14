ABD'de Donald Trump'ın ocakta başkanlık görevine başlamasından beri altının ons fiyatının yaklaşık yüzde 10 değer kazanması dikkati çekti. Bu dönemde Trump'ın gümrük tarifesi politikası altın piyasasındaki en güçlü fiyat etkenlerinden biri oldu. Analistler, ABD Başkanı Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişelerin yanında, jeopolitik ve ekonomik gerginliklerin ortasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşeteceği yönündeki beklentilerin de güvenli bir liman olarak altına olan talebi artırdığını ifade etti. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 14 Mart 2025 altın fiyatları...