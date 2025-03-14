Altın fiyatları 14 Mart 2025: Altın fiyatları yükseliyor! Bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişeler ve jeopolitik risklerle artan belirsizlik, altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı. "Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik ve ABD'nin yeni gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin endişelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 14 Mart güncel altın fiyatları...
ABD'de Donald Trump'ın ocakta başkanlık görevine başlamasından beri altının ons fiyatının yaklaşık yüzde 10 değer kazanması dikkati çekti. Bu dönemde Trump'ın gümrük tarifesi politikası altın piyasasındaki en güçlü fiyat etkenlerinden biri oldu. Analistler, ABD Başkanı Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişelerin yanında, jeopolitik ve ekonomik gerginliklerin ortasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşeteceği yönündeki beklentilerin de güvenli bir liman olarak altına olan talebi artırdığını ifade etti. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 14 Mart 2025 altın fiyatları...
ALTIN YÜKSELİŞTE!
13 Mart Perşembe günü gram altın 3 bin 475 TL iken 14 Mart Cuma 3.529 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 5 bin 561 liradan, 5.647 liraya yükseldi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.529,8850
Satış: 3.530,2980
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.988,33
Satış: 2.989,85
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.647,6300
Satış: 5.772,0600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 22.593,2300
Satış: 23.019,1600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 23.066,00
Satış: 23.231,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 11.255,21
Satış: 11.538,94
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 22.582,27
Satış: 23.007,22
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 23.100,41
Satış: 23.679,33
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.927,19
Satış: 2.816,46
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.227,06
Satış: 3.400,48