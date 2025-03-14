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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları alış-satış tablosu 14 Mart 2025: Altın fiyatları yükseliyor! Bugün gram altın, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları 14 Mart 2025: Altın fiyatları yükseliyor! Bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişeler ve jeopolitik risklerle artan belirsizlik, altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı. "Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik ve ABD'nin yeni gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin endişelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 14 Mart güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 07:23 Güncelleme: 14.03.2025 - 07:23
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        1

        ABD'de Donald Trump'ın ocakta başkanlık görevine başlamasından beri altının ons fiyatının yaklaşık yüzde 10 değer kazanması dikkati çekti. Bu dönemde Trump'ın gümrük tarifesi politikası altın piyasasındaki en güçlü fiyat etkenlerinden biri oldu. Analistler, ABD Başkanı Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişelerin yanında, jeopolitik ve ekonomik gerginliklerin ortasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşeteceği yönündeki beklentilerin de güvenli bir liman olarak altına olan talebi artırdığını ifade etti. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 14 Mart 2025 altın fiyatları...

        2

        ALTIN YÜKSELİŞTE!

        13 Mart Perşembe günü gram altın 3 bin 475 TL iken 14 Mart Cuma 3.529 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 5 bin 561 liradan, 5.647 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.529,8850

        Satış: 3.530,2980

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.988,33

        Satış: 2.989,85

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.647,6300

        Satış: 5.772,0600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 22.593,2300

        Satış: 23.019,1600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.066,00

        Satış: 23.231,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 11.255,21

        Satış: 11.538,94

        CANLI ZİYNET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 22.582,27

        Satış: 23.007,22

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 23.100,41

        Satış: 23.679,33

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.927,19

        Satış: 2.816,46

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.227,06

        Satış: 3.400,48

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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